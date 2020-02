“È tutto pilotato, vergogna!”. Sanremo, è successo a pochi minuti dalla proclamazione del vincitore (Di domenica 9 febbraio 2020) Siamo partiti con le polemiche, finiamo con una gaffe stellare. A Sanremo vince Diodato, il cantate pugliese sbaraglia Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari (la vera grande novità del Festival e del panorama musica nazionale) con quasi il 40 percento. Tuttavia durante la puntata finale, precisamente 16 minuti prima dell’annuncio ufficiale del vincitore, è capitato qualcosa di davvero molto strano. Eh sì, perché il nome del vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo è stato spoilerato in anticipo da Sky Tg24, che ha pubblicato la notizia sulla stringa in onda in sovrimpressione durante il tg ben prima che Amadeus desse l’annuncio ufficiale in diretta – precisamente all’1.44, quando sul palco dell’Ariston il vincitore è stato proclamato che erano da poco passate le 2:00. Poco dopo il flash giallo è sparito, ma il tempo in cui è stato in onda è bastato perché sui ... caffeinamagazine

Noovyis : (“È tutto pilotato, vergogna!”. Sanremo, è successo a pochi minuti dalla proclamazione del vincitore) Playhitmusic… - romagnoli1944 : @Betta99330178 @SanremoRai Ai ragione ma e' tutto pilotato anno deciso prima di cominciare chi doveva vincere una b… - AntonioBuccieri : @1000_best La cosa peggiore è quella che si sospetta: TUTTO questo è voluto e pilotato. Chi pagherà il tuo è sempre… -