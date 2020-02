Caserta, papà abbandona moglie e figlia in autostrada (Di domenica 9 febbraio 2020) Una vicenda davvero incredibile è accaduta nella giornata di ieri, sabato otto febbraio, dove un uomo ha abbandonato la moglie e la figlia di soli otto anni, di origini iraniane, nell’autostrada A1, Napoli Milano. Gli agenti di polizia sono andati subito sul posto ed hanno scoperto cosa era accaduto. Un evento terribile, che ha portato molto sconcerto a Caserta, da dove viene la famiglia, dove la comunità, non avrebbe mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere. Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, le forze dell’ordine, hanno risposto ad una telefonata, in cui sono venuti a conoscenza della donna e la bimba abbandonate in un’area di servizio. Gli agenti sono andati subito sul posto e quando hanno interrogato la moglie di trenta sette anni, hanno scoperto che non è la prima volta che l’uomo usa violenza contro la sua famiglia. La ... bigodino

