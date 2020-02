Buon compleanno Simone Romagnoli, Mia Farrow… (Di domenica 9 febbraio 2020) Buon compleanno Simone Romagnoli, Mia Farrow… …Joseph Stiglitz, Giuliano Cazzola, Luigi Nicolais, Carla del Ponte, Filippo Gaudenzi, Alessandro Laterza, Franco Mirabelli, Manuel Gerolin, Enzo Lattuca, Andrea Miglio Risi, Laura Bianchi, Michele Ruzzier, Claudia Ciccotti… Oggi 9 febbraio compiono gli anni: Ernesto Colnago, ex ciclista, imprenditore; Tommaso Lisi, poeta; Laura Minici Zotti, artista; Nello Velucchi, ex ciclista; Giampiero Convalle, ex calciatore Parma, Spezia; Giovanni Susan, ex calciatore; Primo Zamparini, ex pugile; Luigi Bressan, arcivescovo; Andrea Buffoni, politico; Giuliano Cazzola, economista, politico; Luigi Nicolais, ingegnere, politico; Vanni Rodeghiero, giavellottista; Sergio Merusi, politico; Joseph Stiglitz, economista, saggista; Franco Barbero, attore; Mia Farrow, attrice; Ernesto Auci, giornalista, politico; Carlo Barbieri, scrittore; Giuseppe Cattaneo, ex ... romadailynews

