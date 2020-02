Bari, muore dopo aver chiamato più volte il 118: “Dicevano di fare sciacqui con Coca Cola” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Presunto caso di malasanità a Bari. Giulia Mininni, 48 anni, da giorni lamentava un forte mal di gola. Secondo i familiari più volte hanno chiamato il 118, ma in tutte le occasioni la donna non è stata portata in ospedale: “Vogliamo la verità, sapere se qualcuno è responsabile di quanto accaduto”. fanpage

