Verona-Juventus 2-1, Borini e Pazzini fanno lo sgambetto alla Vecchia Signora. Le pagelle di CalcioWeb (Di sabato 8 febbraio 2020) Verona-Juventus – La Juventus crolla a Verona. La squadra di Juric tira fuori un'altra super prestazione e batte 2-1 in rimonta i bianconeri. Ottima partenza del Verona. Gli scaligeri impensieriscono Szczesny con Pessina e Borini. alla prima sortita offensiva la Juventus va ad un passo dal vantaggio: Douglas Costa colpisce la traversa con un sinistro da fuori area. Ma la squadra di Juric è in palla e trova il gol: punizione di Veloso e colpo di testa vincente di Kumbulla. Il difensore è, però, partito qualche centimetro oltre la linea difensiva e il Var annulla per fuorigioco. La partita resta intensa e bella. Cristiano Ronaldo imita Douglas Costa e colpisce il palo. Il portoghese ha altre due occasioni negli ultimi minuti del primo tempo ma non trova la porta per poco. Nella ripresa i ritmi restano altissimi, soprattutto per merito del Verona che corre e pressa in ...

