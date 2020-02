Verissimo, la commozione di Alfonso Signorini: «Mi manca un figlio, il biglietto di mio papà lo porto sempre con me» (Di sabato 8 febbraio 2020) Alfonso Signorini a 360 gradi a Verissimo. Il conduttore del Grande Fratello Vip 2020 ha risposto alle domande di Silvia Toffanin e si è commosso parlando dei genitori scomparsi. Nel salotto... leggo

zazoomblog : Verissimo Alfonso Signorini in lacrime: troppa commozione per il conduttore del GF Vip - #Verissimo #Alfonso… - leggoit : #verissimo, la commozione di #alfonso signorini: «Mi manca un figlio, il biglietto di mio papà lo porto sempre con… - Noovyis : (Verissimo, Alfonso Signorini in lacrime: troppa commozione per il conduttore del GF Vip) Playhitmusic -… -