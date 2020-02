Usa-Iran, Trump sceglie la net-war per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo (Di sabato 8 febbraio 2020) Donald Trump pare che alle armi preferisca azioni dagli effetti più efficaci. Nancy Pelosi strappa il discorso del presidente ma lui vola nei sondaggi. Da tempo Trump si è reso conto che ridurre gli investimenti cinesi in aziende della Silicon Valley non serve a molto, così come non servono le dure rampogne delle collaborazioni tra centri di ricerca stranieri e industrie Usa specializzate nello sviluppo di Intelligenza Artificiale (Ai), e quindi perché non pensare direttamente a un divieto nell’esportazione delle tecnologie ritenute “sensibili per ragioni economiche e di sicurezza”? Per ora, la direttiva si concentra sull’export dei software geospaziali, algoritmi capaci di identificare e classificare oggetti all’interno di immagini. Si tratta di applicazioni ampiamente utilizzate da molto tempo in ambito civile, ma con un’evidente valenza anche militare. Una misura punitiva che ... ilfattoquotidiano

