Terminata la mostra “Il mondo dei sogni – giochi e giocattoli nel tempo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMaddaloni (Ce) – Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la mostra, allestita per il periodo natalizio presso il Museo Civico di Maddaloni, ‘Il mondo dei sogni – giochi e giocattoli nel tempo’. Si è trattato di un allestimento interessante che ha richiamato l’attenzione di diversi visitatori che hanno espresso notevole ammirazione per l’idea che i volontari dell’istituzione museale hanno messo in pratica. Il visitatore per un breve periodo è stato coinvolto in un viaggio alla scoperta del mondo dei giochi, partendo dai giocattoli in legno dei nostri nonni, passando per i primi giochi in plastica, fino ad arrivare ai giorni nostri. La mostra però non sarebbe stata possibile senza il coinvolgimento e la partecipazione di diversi cittadini maddalonesi. Proprio per questo motivo il Museo Civico ha voluto ringraziare per la vicinanza e la disponibilità: Santo Esca, ... anteprima24

Terminata mostra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terminata mostra