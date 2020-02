Stefano Coletta e il ritorno di Raffaella Carrà su Rai1: “È possibile, non per forza con Carramba” (Di sabato 8 febbraio 2020) In un'intervista rilasciata a Fanpage.it il neodirettore di Rai1 ha raccontato i suoi progetti per il futuro prossimo della rete, svelando di avere nei suoi piani anche la possibilità di un ritnro di Raffaella Carrà, al cui ritorno recente su Rai3 lui ha contribuito proprio da direttore di rete: "La possibilità è sicuramente un sì anche se non so ancora se con Carramba". fanpage

MarioManca : Antonella Clerici commossa per le bellissime parole che le ha riservato Stefano Coletta: una professionista che è r… - gabrygabr : RT @NicolaRaiano: Stefano Coletta (direttore RAI 1) ha intenzione di chiedere ad Amadeus di condurre Sanremo anche il prossimo anno. Così… - NicolaRaiano : Stefano Coletta (direttore RAI 1) ha intenzione di chiedere ad Amadeus di condurre Sanremo anche il prossimo anno.… -