Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-2 (LIVE) (Di sabato 8 febbraio 2020) Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. La Juventus in trasferta a Verona. Big match tra Fiorentina e Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. Apre Fiorentina-Atalanta, chiude Verona-Juventus. Nel mezzo l’esordio di Moreno Longo sulla panchina della Sampdoria. Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di sabato 8 febbraio 2020, sfide valide per la ventitreesima giornata di Serie A. (LA CLASSIFICA e GLI HIGHLIGHTS) Fiorentina-Atalanta 1-2Torino-Sampdoria (ore 18)Hellas Verona-Juventus (ore 20:45) Serie A, Fiorentina-Atalanta: risultato, tabellino e marcatori Fiorentina-Atalanta 1-2 Marcatori: 32′ Chiesa (F), 50′ Zapata D. (A), 72′ Malinovskyi (A) Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Igor; Lirola, Benassi, Pulgar (79′ Sottil), ... newsmondo

