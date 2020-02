Sanremo 2020: Morgan dovrà pagare 48mila euro di rimborso (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la squalifica dalla gara di Sanremo 2020, la coppia Morgan e Bugo rischia di dover restituire al Festival ben 48mila euro ciascuno per il danno inflitto. La sceneggiata avvenuta tra Morgan e Bugo sul palco di Sanremo 2020 potrebbe costare molto cara al duo, ben 48mila euro a testa di rimborso, per l'esattezza. Il festival ha infatti intrapreso attraverso Codacons il percorso di richiesta risarcimento per l'incresciosa performance di venerdì 7 febbraio, che ha già decretato l'esclusione immediata della coppia dalla gara musicale. La decisione sarà quindi in mano alla Corte dei Conti, dove lunedì verrà presentato un esposto per la definizione di "eventuali danni erariali". Al Festival di Sanremo 2020 non è proprio andata giù la lite in diretta tra Morgan e Bugo. Come è ... movieplayer

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -