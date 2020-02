Sanremo 2020: ‘Conosco già i nomi dei vincitori’. Parola di (ex) giurata (Di sabato 8 febbraio 2020) Chi l’ha fatto? Fuori il nome? Chi ha “apparecchiato” la Clerici, reginetta de La Prova del Cuoco, come fosse una tavola imbandita a festa. Quel troppo ampio e pomposo abito rosso tempestato di strass, con maniche cascanti. Ci doveva (ci voleva) per forza inciampare sulla scalinata. Cambio di scena, cambio di abito, questa volta bicolore: argento nel corpetto strizzato che sfuma in tutte le tonalità dell’ azzurro principesco/abbagliante, sembra un abat jour. Sempre fedele al suo look ve lo ricordate quello indossato a Sanremo 2017, un tripudio di volant, una montagna di balze e balzette. Comunque ci aveva avvertito in conferenza stampa: “Non aspettatevi look sobri, saranno look molto sanremesi”. Ed esce fuori il nome del responsabile: l’italo-libanese Tony Ward, lo stilista degli abiti da mille e una notte. E risulta ancora più stridente il contrasto con il look ... ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -