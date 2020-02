Roberto Cavalli in ospedale, ignote le ragione del ricovero (Di sabato 8 febbraio 2020) Roberto Cavalli in ospedale dopo un malore, paura per lo stilista fiorentino: tutto il mondo della moda con il fiato sospeso Lo stilista Roberto Cavalli finisce in ospedale e fa preoccupare tutti coloro che lo seguono e che lo amano. Brutte notizie per il noto stilista che è finito all’ospedale Careggi. Il quotidiano toscano La Nazione ha spiegato che il fiorentino è arrivato lì dopo un intervento dei medici nella sua villa in collina che si trova a Firenze. Non si capisce ancora quali sono le motivazioni di questo ricovero- Quello che è certo, però è che le sue condizioni non sono proprio ottimali. Cavalli compirà 80 anni a novembre prossimo e già diversi mesi fa era finito in ospedale. A proposito del ricovero in cui c’erano anche alcune fotografie, lui aveva parlato sulla pagina Facebook. Lo stilista classe 1940, ha deciso di portarlo al Policlinico Fiorentino per fare ... kontrokultura

