Riccardo Bossi e la cena di Natale non pagata

Mentre Renzo Bossi viene accusato di presunti traffici con l'Africa e si sfoga con Libero, l'altro figlio del Senatùr Riccardo finisce sul Corriere della Sera perché non ha pagato il conto della cena di Natale: Il primogenito di Umberto, fondatore e presidente della Lega, l'ha trascorsa in compagnia di un'avvenente signora a un tavolo dell'Antica Osteria Cavallini, locale milanese frequentato da personaggi dello sport, della politica e dello spettacolo, dal quale, però, sarebbe uscito senza pagare il conto da 240 euro. «Non ho il portafoglio, pagherò con un bonifico», avrebbe detto alla cassa facendo risuonare il suo cognome. Il ristoratore, egiziano di origine, ha dichiarato di non aver mai ricevuto un euro e l'ha querelato per truffa. Non è la prima volta per Riccardo Bossi: a settembre 2019 fu denunciato a Firenze per un conto da 66 euro non pagato in un

