METEO per domani, domenica 9 Febbraio. Tra anticiclone e insidie atlantiche (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la breve parentesi invernale, è tornato ad imporsi sull'Italia un potente campo di alta pressione di matrice sub-tropicale. Le temperature sono in progressiva risalita e torneremo allo scenario già visto spesso in quest'inverno, cioè con clima eccessivamente mite senza più traccia di freddo. La sacca d'aria artica si è spostata ulteriormente verso est, tra i Balcani ed il Mar Nero, mentre in Italia riprendono ad affluire deboli e miti correnti oceaniche, in seno all'anticiclone. L'inverno tira così di nuovo i remi in barca, stante anche il nuovo notevole rinforzo del Vortice Polare. A seguito di ciò, sul Nord Atlantico si va approfondendo un'energica Depressione d'Islanda che tende a portarsi verso la Gran Bretagna e la Francia Settentrionale. I venti di tempesta attesi sul Nord Europa consentiranno delle infiltrazioni umide anche sul Mediterraneo. Sarà proprio ... meteogiornale

