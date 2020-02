Kobe Bryant, emerge un dettaglio sconcertante sulla sua morte (Di sabato 8 febbraio 2020) Poco prima dello schianto, l'elicottero Sikorsky SK-76B con a bordo Kobe Bryant, la figlia e altre sette persone è stato lasciato solo. Nella nebbia, senza assistenza. Il controllore di volo in contatto con il velivolo aveva finito il turno e chi è subentrato ignorava la presenza sull'elicottero. Poi l'impatto contro la collina. È questo, come spiega il Corriere, uno dei dettagli che emerge dall'aggiornamento delle indagini sull'incidente condotte dall'agenzia investigativa americana Ntsb. Il documento riporta le condizioni meteo proibitive di quella mattina e di un black out temporaneo tra l'elicottero e la torre di controllo. Poco dopo le 9 di mattina del 26 gennaio, il velivolo dell'ex stella dei Los Angeles Lakers è partito dall'aeroporto di Santa Ana con destinazione Camarillo. (Continua...) Poi, il meteo è peggiorato e la visibilità ridotta ha costretto il pilota Ara ... howtodofor

