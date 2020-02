Gf Vip, Serena è una stratega? Il pubblico è pronto a votarne l'uscita - (Di sabato 8 febbraio 2020) Francesca Galici Da quando è entrata nella Casa, Serena ha di fatto isolato Pago dal resto del gruppo: il cantante non interagisce più e ai concorrenti questo non piace, tanto che non hanno risparmiato critiche alla coppietta Cos'è successo a Pago? È quello che si chiedono i tanti telespettatori del Grande Fratello Vip, che hanno visto il concorrente spegnersi da quando è entrata nella Casa la sua compagna Serena Enardu. Il cantante sardo era uno dei concorrenti più amati del reality, capace di creare dinamiche e di interagire con tutti gli altri partecipanti ma da quando c'è Serena il suo comportamento è cambiato radicalmente. Sui social è evidente il cambio di atteggiamento da parte del pubblico, che fino a due settimane fa considerava Pago tra i suoi preferiti. Adesso non si contano i tweet da parte di chi promette alla coppia di votarne l'esclusione alla prima nomination ... ilgiornale

