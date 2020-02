Fortitudo Bologna-Virtus Roma oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) oggi, 8 febbraio, è in programma la sfida tra Pompea Fortitudo Bologna e Virtus Roma, valevole per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 20.30 per un match tra che punta ai playoff e chi vuole evitare la zona retrocessione e, dunque, perdere è vietato per entrabe. La Fortitudo Bologna è attualmente ottava, con 20 punti in classifica, mentre la Virtus Roma è quart’ultima a 14 punti e, dunque, quella di questo pomeriggio diventa una sfida fondamentale sia in chiave playoff sia in chiave salvezza. Un successo dei padroni di casa terrebbe i bolognesi nella zona nobile della classifica, mentre una vittoria di Roma dovrebbe permettere agli ospiti di staccare Trieste e Pistoia nella zona rossa. Entrambe le formazioni, dunque, vogliono vincere in un match chiave per la loro stagione. Entrambe le formazioni arrivano ... oasport

