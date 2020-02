Fiorentina Atalanta 1-2: cronaca e tabellino (Di sabato 8 febbraio 2020) Allo Stadio Franchi, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’Atalanta ribalta la Fiorentina e conquista tre punti preziosi in ottica quarto posto grazie alle reti di Zapata e Malinovskyi Sintesi Fiorentina Atalanta 1-2 MOVIOLA 70′ GOL DI MALINOVSKYI – L’ucraino si porta al limite dell’area e fa partire il sinistro che buca Dragowski e porta in vantaggio la Dea 62′ Tiro di Pasalic – Liberato al tiro da Gomez, il croato ci prova con il suo piede debole, il mancino, in diagonale. Palla larga 53′ Pulgar vicino al gol – Il cileno va vicinissimo all’incrocio dei pali su calcio di punizione da ottima posizione 49′ PAREGGIO DI ZAPATA – Imbucata di Ilicic per Gomez che dal fondo mette in mezzo per Zapata, il quale da due passi non può sbagliare. ... calcionews24

