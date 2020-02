Diretta Torino Sampdoria/ Streaming video tv: esordio per Moreno Longo (Serie A) (Di sabato 8 febbraio 2020) Diretta Torino Sampdoria Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. ilsussidiario

codice_edizioni : RT @PremioGalileo20: In diretta dal @CircoloLettori di Torino, i 5 finalisti del #PremioGalileo2020 si presentano al pubblico. Link per seg… - gazzettaGranata : Diretta Torino-Sampdoria ore 18: come vederla in tv e probabili formazioni #TorinoFC #FVCG #SFT - PdF_Torino : RT @PdF_eventi: @MirkoDeCarli (dirigente centrale del #PopolodellaFamiglia) in #diretta ora su @KanateRadio. #sabato #8febbraio 2020. http… -