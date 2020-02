Coronavirus, a Bari una decina di cittadini cinesi in 'quarantena volontaria': "Stanno bene, ma serve certezza" (Di sabato 8 febbraio 2020) A organizzare l'isolamento è stata l'Associazione cinesi di Bari che ha offerto un supporto per quanti fossero rientrati dalla Cina nei giorni dell'epidemia. "Il Comune ci ha offerto il supporto di un medico, ma non occorre" repubblica

