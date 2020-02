Bullismo, Falco (Corecom Campania): Aumentano le violenze ma nel 2019 solo 500 denunce (Di sabato 8 febbraio 2020) “Oltre la metà degli studenti italiani dagli 11 ai 17 anni hanno subito violenze dai bulli ma le denunce sono davvero poche e non raggiungono nemmeno 500 casi in Italia. Un corto circuito che deve essere superato spiegando ai ragazzi che denunciare è possibile, anzi doveroso. E che non sono soli in questo momento così delicato perché le forze dell’ordine, gli insegnanti e, soprattutto, i genitori sono pronti e preparati a dare loro il sostegno necessario grazie anche agli incontri che organizziamo tra tutti i protagonisti della lotta al Bullismo”. Lo ha detto Domenico Falco presidente del Corecom Campania, commentando l’allarme lanciato dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale e presentando la seconda tappa della campagna contro i fenomeni del Bullismo e del cyberBullismo “@scuolasenzabulli”, promossa dal Comitato regionale per la comunicazione della Campania, che si ... ildenaro

