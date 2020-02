Bologna, 15enne rinchiude la madre in camera per fare una festa con gli amici in casa (Di sabato 8 febbraio 2020) Un ragazzino di soli 15 anni è stato fermato dai Carabinieri nelle scorse ore nel Bolognese e denunciato per maltrattamenti in famiglia per aver rinchiuso la madre 44enne in una stanza impedendole di uscire fino alla fine della festa che lui aveva organizzato in salotto insieme ad altri amici coetanei. fanpage

