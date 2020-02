Barbara d’Urso manda a Sanremo una limousine di Live – Non è la d’Urso (Di sabato 8 febbraio 2020) Quella di questa sarà l’ultima puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo e già sappiamo che non mancherà l’effetto sorpresa sia dentro che fuori al Teatro Ariston. Notizia di pochi minuti fa è che è stata avvistata una limousine bianca aggirarsi per le vie della città di Sanremo. La particolarità di questa auto di lusso, è quella di essere brandizzata Live-Non è la d’Urso. Barbara d’Urso è approdata nella città dei fiori? Secondo i bene informati, all’interno della vettura ci sarebbero alcuni cantanti, tra quelli esclusi durante le selezioni per questa edizione. Che siano giunti fino a Sanremo con la speranza di poter prendere il posto di Bugo, durante la serata della finale? Ancora non si ha nessuna certezza, tutto è avvolto in un alone di mistero, ma siamo sicuri che Barbara non ci deluderà. Lei è la donna delle sorprese e questa volta pare che ce ne ... trendit

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - Matte051_2 : RT @GPasqui: Barbara d’Urso ha spedito Lisa, Gerardina Trovato e Tony Dallara a Sanremo con una limousine ?? #sanremo2020 - MasterAb88 : RT @GPasqui: Barbara d’Urso ha spedito Lisa, Gerardina Trovato e Tony Dallara a Sanremo con una limousine ?? #sanremo2020 -