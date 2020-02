Atalanta ‘bella fuori’, Fiorentina con poca fede in… Chiesa: finisce 1-2. Le pagelle di CalcioWeb (Di sabato 8 febbraio 2020) Due cose sono certe nella vita: la morte e la vittoria dell’Atalanta fuori casa. Se gli orobici in casa non hanno fatto benissimo di recente, lo stesso non si può dire del percorso in trasferta. Anche se combattuta, e non contrassegnata dalla solita goleada, la partita è stata appannaggio della compagine di Gasperini, la quale ha avuto la meglio in rimonta di una Fiorentina coriacea. E’ infatti proprio la squadra viola ad andare in vantaggio: ci pensa Chiesa con un tiro dal limite a trafiggere un non irresistibile Gollini. L’Atalanta, che fino allo svantaggio era più volte andata vicina al gol, tiene i colpi in canna per la ripresa. Prima è Zapata a ribadire in rete, da due passi, un pallone proveniente da Gomez. Poi è Malinovskyi, entrato in campo intorno all’ora di gioco al posto di Pasalic, a battere Dragowski da posizione importante. ... calcioweb.eu

