Arriva la SuperLuna, è la prima dell'anno. Ecco quando cercarla in cielo (Di sabato 8 febbraio 2020) Questo secondo weekend di febbraio ci porta subito la prima SuperLuna del 2020. L'appuntamento è fissato proprio per la notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio. Non sarà un evento così eccezionale, in quanto il nostro satellite si troverà ad una distanza di circa 364 mila chilometri, ma può venirsi a trovare più vicino. Il concetto di SuperLuna fa riferimento ad una Luna Piena (o in alternativa la Luna Nuova, quest'ultima non visibile se non in caso di eclissi di sole) in prossimità del perigeo. Per perigeo si intende che il satellite si troverà prossimo alla minima distanza dalla Terra. Sono queste due coincidenze a dar luogo alla SuperLuna, con il nostro satellite che apparirà dunque un po' più luminoso e grande del solito. In quest'occasione non sarà un evento così importante, in quanto Luna piena sarà più luminosa del 15% rispetto al solito e apparirà più grande ... meteogiornale

