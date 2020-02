Anticipazioni Verissimo: Emma ospite di Silvia Toffanin il 15 Febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Verissimo Anticipazioni sabato prossimo (15 Febbraio): Emma Marrone ospite di Silvia Toffanin Silvia Toffanin anche questo sabato pomeriggio alla fine della puntata odierna di Verissimo ha fornito delle Anticipazioni su chi saranno i prossimi ospiti del suo salotto il 15 Febbraio. Il primo nome che ha fornito è quello di Emma Marrone, la cantante salentina non è la prima volta che sarà presente da Silvia Toffanin, alcuni mesi fa infatti, a novembre, era già stata ospite ed in quell’occasione aveva parlato della sua malattia e della paura che aveva nell’affrontare l’intervento chirurgico. Fortunatamente sappiamo che tutto è andato per il meglio ed adesso la cantante con la sua grinta e la sua forza ritorna nel programma dove parlerà dei suoi progetti futuri e del film di Gabriele Muccino Gli anni più belli, nelle sale in questi giorni, di cui è una dei protagonisti ... lanostratv

Notiziedi_it : Alfonso Signorini a Verissimo: le anticipazioni del GF Vip 4 | Video Mediaset - infoitcultura : Anticipazioni Verissimo dell'8 febbraio: puntata super! - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni: Alena Seredova in studio con il pancione -