Warcraft 3 Reforged: nuove polemiche a causa di una risposta data dall'assistenza ad un giocatore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Warcraft 3: Reforged è la riedizione dello storico strategico di Blizzard, purtroppo il titolo è stato al centro di varie polemiche e a quanto pare la cosa non accenna a migliorare.Un utente ha infatti condiviso con la community una singolare risposta data dall'assistenza del gioco. A quanto pare il problema risiede nell'impossibilità da parte del giocatore di giocare il titolo, in quanto in possesso di un PC non troppo performante:"Puoi semplicemente lasciarlo lì fino a quando non avrai a disposizione un PC sul quale puoi giocare al titolo." - ha risposto Jesterfell, Game Master Team di Blizzard.Leggi altro... eurogamer

