Warcraft 3 Reforged, Blizzard inizia la lunga strada per migliorare il gioco con una nuova patch da 2GB (Di venerdì 7 febbraio 2020) Warcraft 3: Reforged ha ricevuto la sua prima grande patch post-lancio, con un aggiornamento che pesa poco più di 2 GB, mentre il boss di Blizzard ha ammesso "è stata una settimana un po' dura" dopo che il gioco ha ricevuto una serie di critiche online.Tuttavia non aspettatevi cambiamenti radicali nel gioco da questa patch, che porta Reforged alla versione 1.32.1 e che corregge una serie di bug presenti nella modalità Classica. E' da notare che le animazioni, la videocamera ed alcuni filmati sono stati modificati. Per quanto riguarda la modalità Reforged, Blizzard ha modificato animazioni e ritratti di più unità ed edifici. Secondo le note della patch ora tutti i menu sono distinti tra le impostazioni grafiche della versione Classica e Reforged. Naturalmente, questa patch non affronta alcuni dei problemi chiave che i giocatori hanno con Reforged, come la perdita di dati per quanto ... eurogamer

