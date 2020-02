Va a fare una passeggiata e trova un diamante da 3,72 carati (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una ragazza di 27 anni, Miranda Hollingshead del Texas un giorno ha deciso di andare a fare una passeggiata in un parco statale in Arkansas. Questo era un desiderio che la ragazza aveva da molto tempo, infatti nei suoi programmi prima o poi c’era anche una visita al Crater of Diamonds State Park nella Contea di Pike. Miranda si è organizzata con la famiglia e il fidanzato ed ha iniziato ad esplorare il parco. Dopo aver passeggiato per molte ore, stanca e anche un po’ demotivata ha pensato di riposarsi un po’ sotto un albero ed è stato proprio allora che ha visto il diamante e racconta così: «Ho guardato il mio ragazzo per un secondo, e quando ho spostato lo sguardo in basso, l’ho visto mescolato con altre rocce». Il diamante era da 3,72 carati e la ragazza l’ha chiamato: «Caro Avenger» perché appassionata di supereroi. I responsabili del parco ... baritalianews

mengonimarco : Una volta mi hanno detto che non esistono domande stupide. Ci sono domande che hai il coraggio di fare e quelle che… - CarloCalenda : Colpisce soprattutto che i nazionalisti si prostrino davanti al leader di una nazione straniera grande come una reg… - GiuseppeConteIT : La morte di due macchinisti nel deragliamento del #Frecciarossa vicino Lodi è una tragedia su cui è necessario fare… -