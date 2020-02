Strano ritrovamento in spiaggia: le sue dimensioni sono incredibili. Scienziati in allerta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le spiagge californiane sono spesso palcoscenico di alcuni spettacoli, a volte splendidi, come i tramonti color pastello, altri inquietanti e spaventosi. Come questa strana creatura che ha allarmato gli esperti. La Mola Tecta gigante L’enorme pesce ritrovato viene dalla Nuova Zelanda. Proprio per questo motivo, la sua presenza nelle coste di Santa Barbara è apparsa assolutamente anomala. Marianne Nyegaard è una scienziata marina che lavora all’Auckland War Memorial Museum in Nuova Zelanda. La classificazione del Mola Tecta e il ritrovamento incredibile La biologa, per anni ha seguito le tracce del Mola Tecta, raro esemplare appartenente alla specie del pesce luna. Nel 2017 Marianne Nyegaard è riuscita finalmente a classificare il pesce. Nelle ultime ore, la creatura marina ha preso ad incuriosire gli Stati Uniti, dato che un esemplare è stato ... velvetgossip

