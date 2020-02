SeriesCon 2020 a Milano il 4 - 5 aprile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torna a Milano l'evento con tutto il meglio della serialità, SeriesCon 2020 il 4 - 5 aprile presso gli IBM Studios di Milano. La prima stagione di SeriesCon aveva conquistato il pubblico con ospiti, talent e anteprime internazionali. Non poteva mancare una season 2: e così, il 4 e 5 aprile 2020, torna a Milano SeriesCon 2020, il più grande evento milanese dedicato alla serialità, powered by QMI. Nuove storie e una nuova location nel cuore del quartiere più innovativo e dinamico della città, perfetto per rappresentare il futuro delle serie tv. Gli IBM Studios, in Piazza Gae Aulenti, si trasformeranno per un fine settimana in un grande hub aperto a tutti gli appassionati di serie con anteprime, panel e incontri. Il nuovo ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? SeriesCon 2020 a Milano il 4 - 5 aprile -