Scuola di Biella Limita L’Uso dei Cellulari Durante le Ore di Lezione, Ponendoli in Classe all’Interno di Pannelli di Stoffa (Di venerdì 7 febbraio 2020) I Cellulari ormai sono sempre più diffusi tra i giovani ed oggi non è difficile notare che anche i bambini ne fanno uso ed è sempre più frequente l’abitudine di utilizzarlo in classe e distrarsi Durante le lezioni, per cui una Scuola di Biella ha pensato bene di Limitare l’uso del cellulare Durante le ore scolastiche, ideando, così, l’affissione di pannelli, all’interno dei quali verrà riposto il cellulare una volta entrati in classe. L’idea arriva dal Dirigente Scolastico della Scuola superiore Bona di Biella il quale Durante un Erasmus lavorativo in Olanda notò questa organizzazione all’interno della Scuola, un’iniziativa intelligente ed efficace che ha portato anche nella sua Scuola. L’anno scolastico si è aperto proprio con l’intenzione di instituire all’interno delle aule pannelli di stoffa sul muro con dei ... youreduaction

setteBIT : Apple concede alle scuole/università di distribuire app x uso privato (tipicamente, a studenti ed insegnati) attrav… -