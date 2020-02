Sarri: «Dybala gioca? Temo di essere bipolare» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il tecnico della Juventus Sarri ha commentato così la possibilità di vedere Dybala in campo contro l’Hellas Verona – VIDEO La Juventus si prepara a scendere in campo contro l’Hellas Verona, ma sono ancora diversi i dubbi di formazione di Maurizio Sarri. Uno in particolare riguarda Paulo Dybala, al centro delle critiche nelle scorse settimane. Il tecnico bianconero non ha voluto svelare molto sull’impiego dal primo minuto dell’attaccante argentino: «Dybala gioca? Mi chiudo in ufficio e rifletto, Temo di essere bipolare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

