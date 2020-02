Sanremo 2020 classifica generale orchestra, sul podio Tosca, Piero Pelù e I Pinguini Tattici Nucleari (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 la classifica con i voti dell'orchestra La nuova classifica di Sanremo 2020 con i voti dell’orchestra per i duetti della terza serata del festival. Domani sera verranno sommati per creare una nuova classifica generale prima della finalissima di sabato. Sul podio Tosca, Piero Pelù e I Pinguini Tattici Nucleari. Non cambiano le ultime posizioni. In coda Bugo e Morgan, Elettra Lamborghini, Riki e Junior Cally.Sanremo 2020 classifica generale orchestraToscaPiero PelùPinguini Tattici NucleariAnastasioDiodatoLe VibrazioniPaolo JannacciFrancesco GabbaniRancoreMarco MasiniRaphael GualazziEnrico NigiottiRita PavoneIrene GrandiMichele Zarrillo Achille LauroLevanteGiordana AngiElodieAlberto UrsoJunior CallyRikiElettra LamborghiniBugo e Morgan Sanremo 2020 classifica generale orchestra, sul podio Tosca, Piero Pelù e I Pinguini Tattici Nucleari Piper ... spettacoloitaliano

