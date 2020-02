Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime dopo le parole del direttore di Rai 1 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici non trattiene le lacrime durante la conferenza stampa di Sanremo. L’emozione della presentatrice che affiancherà Amadeus nella quarta serata del Festival, arriva dopo le parole del direttore di Rai 1, Stefano Coletta. “Trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai1 da un po’ di tempo: è una donna non solo legata a un registro ludico, ma anche donna autorevole, e quindi credo che debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone. È una donna ludica, ma anche coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con gli spettatori”, questo il commento del dirigente Rai che ha fatto piangere Antonellina. Dunque, Sanremo è per la bella presentatrice un momento di riscatto. Come è noto, la presentatrice lo scorso autunno fu esclusa dai palinsesti Rai, ma lei non si era mai data per vinta. Coletta ha ... dilei

