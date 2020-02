Pomeriggio 5, insulti tra Guendalina Tavassi e Daniela Martani: «Vergognati con il c*** di fuori» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Scintille in tv, a Pomeriggio 5, tra Guendalina Tavassi e Daniela Martani. Nel salotto di Barbara D'Urso si parla di cibo vegano e di carne. Le ex gieffine sostengono le loro idee, contrastanti... leggo

IR0NLANG : Stasera i Mates saranno a pomeriggio 5, non vedo l’ora di vedere quanti insulti riceveranno c: - lucagran : @J__Jack Ti ringrazio ma gli insulti li sto prendendo dal pomeriggio.. So anche io che, potenzialmente, Leao è 3 sp… - brekbia : RT @iosonosanny: A pomeriggio 5 parlano dei mille insulti di Er mutanda contro Patrick. Speriamo che poi venerdì non venga liquidato il tu… -