Pirlo a 360°: «Conte riduce il gap con la Juve. Zlatan decisivo e sul derby…» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Andrea Pirlo ha parlato a 360° sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste la parole dell’ex centrocampista sul campionato A due giorni dal derby La Gazzetta dello Sport ha intervistato Andrea Pirlo, il quale ha fatto le carte del derby toccando anche gli argomenti caldi del nostro campionato. DERBY SENZA STORIA – «No, semmai fa storia a sé perché il distacco si annulla. Vedo meglio l’Inter ma entrambe sanno che è una partita che può cambiare la stagione, incide non solo sulla classifica ma sull’autostima». IBRAHIMOVIC – «Si, è fondamentale. Alza il livello di attenzione del gruppo, è un perfezionista esigente in tutto e vuole che per gli altri sia lo stesso, lo so per esperienza diretta. I compagni avranno una tensione enorme ad allenarsi con lui, è uno che te la fa sentire. E’ vero che appende al muro, urla, si incavola: così ne ho conosciuti pochi. E in campo, ... calcionews24

Pirlo 360° Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pirlo 360°