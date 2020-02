Omicidio Vannini, nuovo processo d’appello per Antonio Ciontoli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Oggi la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sulla condanna nei confronti della famiglia Ciontoli con la lettura del dispositivo per l’Omicidio di Marco Vannini. Antonio Ciontoli dovrà sostenere un nuovo processo d’appello. È stata annullata la sentenza dei giudici di secondo grado che avevano deciso per l’uomo una condanna 5 anni per Omicidio colposo. Ricordiamo che Marco all’epoca aveva solo 20 anni ed è morto nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 a causa di un colpo di pistola sparato dal padre della fidanzata Martina, nella villetta in via Alcide De Gasperi a Ladispoli. Ora Antonio Ciontoli dovrà sostenere un nuovo processo d’appello. La sentenza dei giudici di secondo grado che avevano deciso la sua condanna 5 anni per Omicidio colposo, è stata ... bigodino

