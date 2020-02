“No a Sanremo”. Jovanotti non ci sarà: un’altra bomba sul Festival e Amadeus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 sarà molto probabilmente ricordato a lungo per due motivi in particolare. Sta infatti ottenendo dei risultati straordinari in termini di ascolti e di share, ma è anche la kermesse musicale che è stata maggiormente caratterizzata dalle polemiche. L’ultima in ordine di tempo quella tra Tiziano Ferro e Fiorello, con il primo che scherzosamente due giorni fa aveva detto “hashtag Fiorello statte zitto” per evitare che il Festival durasse troppo a lungo, ed il secondo che si era offeso per questa battuta. Infatti, l’artista originario di Latina è stato addirittura costretto a scrivere una lettera di scuse, visto che Fiorello aveva anche paventato la possibilità di lasciare. Stasera potrebbero esserci anche delle scuse personali in diretta televisiva. Ma nemmeno il tempo di archiviare questa vicenda che ‘Dagospia’ lancia ... caffeinamagazine

