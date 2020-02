Napoli | Metro Linea 1 | riapre la tratta Piscinola-Garibaldi

Linea 1 metro Napoli - sabato 8 febbraio riapre l’intera tratta Garibaldi-Piscinola : sabato 8 febbraio riapre l'intera tratta della Linea 1 della metropolitana di Napoli: Anm, l'azienda del trasporto pubblico che gestisce il servizio, lo ha comunicato ufficialmente. La tratta che va dai Colli Aminei a Piscinola era interrotta dallo scorso 14 gennaio, da quando cioè tre convogli della metro si sono scontrati.Continua a leggere

Napoli - de Magistris : Metro Garibaldi-Piscinola - si riparte da sabato con 8 treni : ”Metropolitana? Dalla riunione di ieri, la notizia è che si riparte sabato con 8 treni, un nono treno dovrebbe essere a disposizione dopo altri 10 giorni. Ci auguriamo che si riprenda la viabilità ordinaria su ferro”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto al programma radiofonico ‘Barba&Capelli’ in onda su Radio Crc. L'articolo Napoli, de Magistris: Metro Garibaldi-Piscinola, si ...

Napoli - vandali nella stazione metro di Salvator Rosa danneggiano il ‘Vesevo’ di Cucchi : vandali in azione all'interno della stazione di Salvator Rosa della Linea 1 della metropolitana di Napoli: danneggiato anche il "Vesevo" dell'artista Enzo Cucchi. La consigliera Rosanna Laudanno: "Questo episodio è solo la conseguenza di un lassismo che cerchiamo di combattere con i cittadini del posto".Continua a leggere

Metropolitana Napoli - controllore aggredito alla stazione di piazza Vanvitelli : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Non puoi entrare senza biglietto”. È iniziato così il diverbio, diventato aggressione, tra l’agente di stazione dell’Anm e un ragazzo che ha provato ad entrare senza biglietto sulla linea 1 della Metropolitana. L’ennesimo caso di aggressione ai dipendenti dell’Anm si registra al Vomero, alla stazione di piazza Vanvitelli. Purtroppo Napoli è diventata una jungla sociale dove l unico ...

Napoli - giovedì 6 chiusura anticipata della Metro : test in vista della riapertura della tratta sospesa : giovedì 6 febbraio la Linea 1 della Metropolitana di Napoli anticipa la chiusura del servizio ai viaggiatori di un’ora circa. A darne nota l’Anm che spiega: “la chiusura anticipata è necessaria per consentire le verifiche con le autorità competenti e le prove tecniche propedeutiche alla riapertura della tratta Colli Aminei- Piscinola”. giovedì l’ultima corsa sia da Colli Aminei che da Garibaldi è fissata alle ore ...

Napoli - chiusa la Linea 1 della metro causa sciopero : Napoli, Linea 1 della metro chiusa per sciopero. Tutte le stazioni sono off-limits. Chiuse anche funicolare centrale e Chiaia. Ciò, nonostante sia bassa l'adesione all'astensione dal lavoro proclamata per oggi dal sindacato. Ci saremmo aspettati una maggior adesione ad uno sciopero che nasce proprio per chiedere maggiori garanzie a tutela della salute dei dipendenti ed imparzialità nella gestione del personale - afferma Marco Sansone del ...

Scontro tra treni Metro a Napoli - la Procura dissequestra il binario dell'incidente : La Procura di Napoli ha disposto il dissequestro del binario della Metropolitana Linea 1 interessato all'incidente ferroviario del 14 gennaio scorso. LEGGI ANCHE Incidente in...

Napoli - ancora disagi per la metro Linea 1 : utenti sul piede di guerra : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Continuano i disagi per quanto riguarda la metro Linea 1. Dopo il transito di pochi treni all’alba, dalle 6 le stazioni sono rimaste ferme per circa 40 minuti. L’intera Linea è rimasta quindi in attesa di convogli disponibili. Sono saltate le partenze da Colli Aminei a partire da quell’ora, mentre da Piazza Garibaldi i ritardi sono stati anche di 60 minuti. Il disagio ha riguardato ...

Napoli - si ferma la Linea 1 della metro : servizio ripreso solo da Colli Aminei a Dante : Si è fermata poco prima delle 7 della Linea 1 della metropolitana di Napoli: lo ha comunicato l'Azienda Napoletana Mobilità. Il motivo sarebbe da addurre a "guasti tecnici". Il servizio lungo la tratta da Colli Aminei a Garibaldi è dunque sospeso, così come lo sono da quasi venti giorni le fermate di Piscinola, Chiaiano e Frullone, dopo l'incidente del 14 gennaio scorso.Continua a leggere

Napoli - si ferma la Linea 1 della metropolitana : ‘Mancano i treni’ : Si è fermata poco prima delle 7 della Linea 1 della metropolitana di Napoli: lo ha comunicato l'Azienda Napoletana Mobilità. Il motivo sarebbe da addurre a "guasti tecnici". Il servizio lungo la tratta da Colli Aminei a Garibaldi è dunque sospeso, così come lo sono da quasi venti giorni le fermate di Piscinola, Chiaiano e Frullone, dopo l'incidente del 14 gennaio scorso.Continua a leggere

Napoli - si ferma la Linea 1 della metropolitana per un problema tecnico : Si è fermata poco prima delle 7 della Linea 1 della metropolitana di Napoli: lo ha comunicato l'Azienda Napoletana Mobilità. Il motivo sarebbe da addurre a "guasti tecnici". Il servizio lungo la tratta da Colli Aminei a Garibaldi è dunque sospeso, così come lo sono da quasi venti giorni le fermate di Piscinola, Chiaiano e Frullone, dopo l'incidente del 14 gennaio scorso.Continua a leggere

Anm - lunedì 3 febbraio stop a metro e bus a Napoli : Anm: le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per lunedì 3 febbraio. Anm | Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per lunedì 3 febbraio. L’agitazione – rendono noto i sindacati – sarà effettuata nel rispetto delle fasce di garanzia. Le ...

De Magistris : Incidente sulla linea 1 della Metro - Napoli sta pagando un prezzo troppo alto : “La città sta pagando un prezzo troppo alto a causa degli effetti dell’Incidente sulla linea 1 della Metropolitana. Da venerdì 17 gennaio la magistratura ha posto sotto sequestro il tratto della linea ferrata che collega Piscinola ai Colli Aminei con la evidente conseguenza dell’interruzione del servizio ordinario. L’intera area nord di Napoli e la zona ospedaliera sono in una situazione assai grave. Autobus sostitutivi e ...

Scontro metro Napoli - de Magistris : “La città è tagliata in due” : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “La città sta pagando un prezzo troppo alto per la decisione della magistratura di porre sotto sequestro il tratto della linea ferrata che collega Piscinola ai Colli Aminei”. “La città sta pagando un prezzo troppo alto a causa degli effetti dell’incidente sulla linea 1 della metropolitana”. Così, in un post su Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, torna a ...