Morto il padre di Meredith Kercher. Polizia: “Trovato con ferite multiple, circostanze inspiegabili” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Morto il padre di Meredith Kercher, trovato per strada con ferite multiple. La Polizia: “circostanze inspiegabili” Il padre di Meredith Kercher, la studentessa britannica assassinata nel 2007 a Perugia, è Morto in circostanze misteriose a Croydon, a sud di Londra. John Kercher, che aveva 77 anni, è stato trovato tre settimane fa riverso sul marciapiedi, poco distante da casa sua, con ferite multiple. A dare la notizia The Sun con cui l’uomo aveva a lungo collaborato come giornalista. L’uomo aveva una gamba e un braccio spezzati ma non ricordava nulla di cosa gli fosse successo. Portato in ospedale, è Morto sabato scorso. La Polizia ha detto che le circostanze della sua morte sono “inspiegabili“. “Nonostante diverse investigazioni fatte, sentiti diversi testimoni, esaminati filmati di telecamere, non siamo stati ancora in grado di capire come si sia ... tpi

HuffPostItalia : È morto il padre di Meredith Kercher: trovato in strada con ferite multiple