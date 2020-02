Metro C piazza Venezia: progetto entro maggio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Prende forma la futura stazione ‘Venezia’ della linea C della Metropolitana di Roma, il cui progetto sara’ presentato al Mit tra circa tre mesi, entro maggio. La fermata avra’ due uscite sicure, una a piazza Madonna del Loreto, che incorporera’ i resti dell’auditorium di Adriano, e l’altra all’angolo tra piazza Venezia e via del Plebiscito. Una terza uscita potrebbe essere realizzata nei pressi di piazza San Marco, sotto cui nascera’ in futuro la stazione ‘Venezia’ della linea D. In piu’ sara’ realizzato un tunnel sotterraneo che colleghera’ Palazzo Venezia all’Altare della Patria passando in uno spazio espositivo. A parlarne, questa mattina nel corso di una riunione della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, e’ stato il responsabile del progetto per Roma ... romadailynews

