Meteo GENOVA: arrivano NUBI più consistenti, qualche goccia di pioggia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Meteo su GENOVA vedrà nuvolosità via via crescente a causa di flussi d'aria umida meridionale. Nel corso del weekend non è da escludere qualche breve pioviggine. Venerdì 7: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 12 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Sabato 8: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Est 9 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Domenica 9: molto nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 17 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Lunedì 10: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso. Stima pioggia 2 mm. Temperatura da 10°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 21 ... meteogiornale

