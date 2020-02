Mark Zuckerberg ha cambiato idea sui like, ma è troppo tardi (Di venerdì 7 febbraio 2020) (foto: Drew Angerer/Getty Images) Affogato in quegli stessi like che ha trasformato in paradigma della vita su internet, Mark Zuckerberg ne parla in termini sempre più negativi. Niente più obiettivi annuali, che il fondatore di Facebook ci aveva abituato a guardare da ormai 11 anni: meglio un “focus a lungo termine”, come ha scritto sul suo profilo parlando del futuro di Menlo Park. Mentre nel corso dell’ultima trimestrale, e poi al tech summit Silicon Slopes nello Utah qualche tempo fa, la trasformazione di Zuckerberg da like-man a incompreso è apparsa definitiva. Mentre raccontava un ultimo trimestre da 21 miliardi di fatturato e 7 di ricavi, ha detto di non volersi più interessare di ciò che la gente pensa di lui: “Il mio obiettivo per il prossimo decennio” – ha detto tornando alla sua aspirazione di pensionare i buoni propositi annuali – “non è di piacere ma di essere capito”. ... wired

