La sofferenza del lupo nello zoo: chiuso in gabbia gira in tondo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arrivano dallo zoo di Cekmekoy a Istanbul, Turchia, le strazianti immagini del lupo chiuso in gabbia che passa e ripassa sul solito percorso, ossessionato dalla sua condizione di non libertà. La sofferenza del lupo ha la forma dell’infinito Immortalato in un video pubblicato su Youtube da Yeniceri Osmani, si vede un povero lupo chiuso in una gabbia, che in modo disperato continua a ripetere lo stesso percorso in uno spazio di pochi metri, fino a lasciare sulla terra del recinto una solco a forma di infinito o di 8. Non si sa da quanto tempo il lupo sia rinchiuso, ma si può ben notare la sua sofferenza: quest’animale che in natura è abituato a coprire distanze chilometriche, da solo o in compagnia, una volta messo in cattività ha iniziato a sfogare la sua sofferenza nei confronti della prigionia con un atteggiamento compulsivo, un comportamento che probabilmente fa male anche ... thesocialpost

