La nuova legge sul libro è una boccata d' aria per le librerie Ma servono iniziative

La nuova legge sugli sconti dei libri : È stata approvata all'unanimità dal Senato in via definitiva e stabilisce nuovi limiti agli sconti che si possono praticare sul prezzo dei libri nel tentativo di favorire le piccole librerie

Sul salario minimo Italia ultima in Europa. M5S : subito la legge. Cinque milioni con paghe da fame. La nuova norma è una priorità : Sul salario minimo, una delle battaglie storiche del Movimento 5 Stelle, in Parlamento si è perso anche troppo tempo. Il disegno di legge presentata dall’attuale ministro del lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto), è rimasto impantanato tra una serie di urgenze a cui ha dovuto far fronte il Governo giallorosso e la presidenza della Commissione rimasta vacante fino a ieri, quando al posto della Catalfo è stata finalmente nominata la pentastellata ...

Bullismo nuova proposta di legge con App Anti-Violenza - ecco le novità : Finalmente una nuova proposta di legge contro il Bullismo arriva insieme all’app Anti-Violenza. È arrivata finalmente una nuova proposta di legge per contrastare il Bullismo, attualmente ferma al senato ma che ci auguriamo possa essere approvata. Questa nuova proposta di legge è un’estensione della legge sul cyberBullismo approvata nel 2017 prevede otto nuovi articoli e l’impiego di strumenti penali con la modifica di reato di atti persecutori ...

Come cambia la Camera con la nuova legge elettorale e il taglio dei parlamentari : Con il Germanicum, il sistema proporzionale con sbarramento al 5 per cento, ovvero la piattaforma di nuova legge elettorale sulla quale stanno attualmente convergendo i due principali soci di governo, Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d’Italia avrebbero da soli la maggioranza in Parlamento. Le simulazioni sono del Corriere della Sera su stime di IPSOS e danno il centrodestra a quota 234 seggi su 400 (ai 149 della ...

Chi vincerebbe le elezioni se si votasse con il Germanicum - la nuova legge elettorale : nuova legge elettorale e taglio dei parlamentari: sono queste le due variabili calcolate da Ipsos per simulare - sulla base degli ultimi sondaggi - la composizione della Camera dei deputati in caso di elezioni oggi. Chi vincerebbe e chi avrebbe la maggioranza con il Germanicum e con un numero ridotto di seggi rispetto ad ora?Continua a leggere

Libri - la nuova legge sugli sconti procede spedita. Finalmente un primo passo verso il cambiamento : E pur si muove. Con un iter lento come la scrittura dell’ultimo romanzo di George R.R. Martin, la nuova legge sugli sconti dei Libri procede verso l’approvazione. Secondo questa nuova normativa, lo sconto massimo che tutti potranno offrire, da Amazon ai grandi gruppi editoriali fino al piccolo libraio indipendente, sarà del 5%, con la possibilità di contare sulle classiche campagne annuali, che dovrebbero arrivare a uno sconto al pubblico del ...

Adotti un cane? Il veterinario è gratis : in Puglia nuova legge per la tutela degli animali. «Libero accesso ovunque» : Il Consiglio regionale di Puglia ha approvato ieri il disegno di legge per il controllo del randagismo, che abroga contestualmente il vecchio provvedimento sul tema, risalente al 1995. Il nuovo provvedimento, oltre a mettersi in linea con le leggi nazionali ed europee, definisce le competenze della Regione e dei Comuni per il risanamento o costruzione dei canili sanitari, stabilisce i requisiti delle strutture di ricovero e gli obblighi dei ...

Adotti cane in Puglia? Veterinario gratis : nuova legge su tutela animali : nuova legge sulla tutela degli animali in Puglia. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato ieri il disegno di legge per il controllo del randagismo, che abroga contestualmente il vecchio provvedimento sul tema, risalente al 1995. La legge contiene grandi novità, a partire dagli incentivi alla popolazione, per favorire chi adotta un quattrozampe. Puglia, nuova legge su tutela animali Il nuovo provvedimento ha definito le competenze della ...

Apex Legends : Respawn annuncia la Stagione 4 "Assimilazione" e la nuova leggenda Forge : Durante il DevStream tenutosi poche ore fa, gli sviluppatori di Respawn hanno annunciato ufficialmente l'arrivo della quarta Stagione di Apex Legends, il loro popolare Battle Royale.La nuova Stagione, intitolata Assimilazione, partirà il prossimo 4 febbraio, data che celebra anche l'anniversario del titolo, pubblicato esattamente un anno fa e vedrà l'introduzione di un nuovo personaggio, un nuovo Battle Pass e altre aggiunte ...

I genitori di Greta - 13enne transgender - lanciano una petizione : "Troppe difficoltà - serve nuova legge" : Una raccolta firme per una legge "più adeguata e al pari con le legislazioni europee più avanzate in materia" è stata...

New York - nuova legge consente agli animali domestici di essere sepolti con gli umani al cimitero : Dopo i cimiteri per i cani, la cremazione, la trasformazione delle ceneri in gioielli o in semi che possono creare nuove piante, ecco che ora a New York i proprietari di animali domestici potranno essere sepolti insieme ai loro amici umani all’interno dei cimiteri. Così da poter condividere l’eternità. A New York si sta pensando di cambiare le regole per quello che riguarda la sepoltura degli animali domestici. Secondo una nuova ...

Giorgia Meloni sulla legge elettorale : "Inevitabile la bocciatura del referendum - pronti a una nuova proposta" : La bocciatura della Corte costituzionale al referendum sulla legge elettorale non stupisce Giorgia Meloni. "Era prevedibile per l'aspetto politico non gradito alla sinistra e quindi sgradito alla maggioranza della Consulta", dichiara la leader di Fratelli d'Italia, che però evidenzia anche un proble

Legge elettorale - una nuova manovra di palazzo per ‘bloccare’ Salvini? : La riforma della Legge elettorale potrebbe essere una strategia per bloccare l’ascesa di Matteo Salvini ed evitare che passi all’incasso approfittando di un possibile passo falso del governo. Dopo anni di immobilismo la riforma delle Legge elettorale è da settimane in cima agli obiettivi delle principali forze politiche. E il sospetto è che alla base dell’inaspettato slancio ci siano anche giochi di potere, o meglio manovre ...

Graziano Delrio : “Serve assolutamente una nuova legge sui migranti” : Il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio si è espresso in un’intervista su Repubblica sulla necessità di riaprire gli Sprar e l’importanza di avere una nuova legge sui migranti. In un’intervista al quotidiano La Repubblica Graziano Delrio capogruppo Pd alla Camera è tornato ad affrontare la questione migranti: «Dopo la legge di bilancio è […] L'articolo Graziano Delrio: “Serve assolutamente una nuova legge ...