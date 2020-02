Jo Squillo vuole le quota rosa al festival: a Sanremo 2020 solo 7 donne in gara (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 è tinto di rosa? Per Jo Squillo non è così, a lei non bastano le 10 donne che conducono con Amadeus portando sul palco le loro storie; la presenza di 7 grandi artiste tutte unite e stanche dell’ennesimo femminicidio, non bastano i fiori alle donne, non bastano tutti i monologhi ascoltati, non basta perché come ha annunciato a Detto Fatto lei vorrebbe le quote rosa per Sanremo. Amadeus ha voluto accanto anche una sua cara amica, Sabrina Salerno. Con lei Jo Squillo ha cantato su quel palco Siamo donne ma lei nel 2020 non c’è all’Ariston. Fa il conto delle canzoni, sono ben 24 brani in gara ma solo 7 donne contro i 17 uomini, quindi non è il festival delle donne, non vuole così il festival, anzi usa il plurale “non lo vogliamo così”. A Bianca Guaccero racconta che pur essendo contro le quote rosa oggi crede sia giusto che la Rai obblighi che ci sia l’assoluta parità: se in ... ultimenotizieflash

recycle__bin : 4 anni... e la squillo de fogna vuole fa ancora la rock girl delle gare attizza merda? - Arianna84800445 : Samuel vuole solo fare incontri in cui in modo molto easy sii consuma un rapporto in uno squallido motel. L'unica d… - recycle__bin : Le poesiole diVerse vomitate dalle squillo nei microfoni che si tolgono dall'ano per far le rock eleganti come vuol… -