Infortunio Kulusevski: il centrocampista svedese si allena in gruppo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Buone notizie per Dejan Kulusevski: il centrocampista svedese del Parma è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’Infortunio Buone notizie per mister D’Aversa. Dall’allenamento odierno il mister gialloblu esce con il sorriso: sono rientrati in gruppo infatti diversi giocatori fuori nelle scorse settimane, uno su tutti, ovvero Dejan Kulusevski. «Andreas Cornelius, Riccardo Gagliolo, Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella hanno lavorato con i compagni. Terapie per Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe». Questo il report del Parma sul sito ufficiale. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

