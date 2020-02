Giugliano, dimissioni e sfiducia dei consiglieri: Poziello non è più sindaco (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGiugliano (Na) – sfiducia per il sindaco Antonio Poziello, in carica da cinque anni dopo l’elezione con uno schieramento di liste civiche. Il primo cittadino è stato sfiduciato da diciannove consiglieri comunali che hanno firmato le loro dimissioni davanti ad un notaio di Pozzuoli. dimissioni sottoscritte da diciotto consiglieri di opposizione, a cui si è aggiunto un altro della maggioranza. Una sfiducia, quella per Poziello, che arriva a distanza di pochi mesi dal voto. A Giugliano infatti le nuove elezioni si terranno in primavera. L’ormai ex sindaco non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito: non è da escludere una sua eventuale ricandidatura immediata. L'articolo Giugliano, dimissioni e sfiducia dei consiglieri: Poziello non è più sindaco proviene da Anteprima24.it. anteprima24

